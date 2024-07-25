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Париж-2024

Сегодня, 11:15

Скандал в Польше: глава НОК обнял перед Олимпиадой 17-летнюю спортсменку за бедро, но потом заменил фото

Главу НОК Польши раскритиковали за объятия перед Олимпиадой с 17-летней спортсменкой
Отдел спорта «СЭ»
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Глава польского НОК Радослав Песевич
Радослав Песевич.
Фото Global Look Press
Радослав Песевич получил негативные комментарии за фотографию с легкоатлеткой Анастасией Кусь, которую он обнял на церемонии перед отправлением на Олимпиаду.

Олимпиада еще не началась, но представители некоторых стран умудрились попасть в скандальные истории еще до прибытия в Париж. В Польше волну критики собрал глава Олимпийского комитета Радослав Песевич. Безобидный на первый взгляд пост в запрещенной на территории России социальной сети Х обернулся скандалом. Волна негодования заставила чиновника даже перезалить публикацию.

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Песевич написал в социальной сети о том, что последняя группа польских спортсменов приняла присягу перед поездкой на Олимпиаду. В их числе — 17-летняя Анастасия Кусь. К посту чиновник прикрепил фото с юной легкоатлеткой — самой молодой спортсменкой олимпийской делегации Польши. Все бы ничего, но на первоначально размещенной фотографии Песевич обнял Анастасию, как утверждают некоторые интернет-пользователи, за бедро.

Радославу пришлось перезалить фотографию, предварительно обрезав ее по пояс и отключив комментарии. Однако оригинальный снимок остался в социальных сетях. Заменой публикации глава НОК Польши только спровоцировал бурную реакцию пользователей. Запись собрала свыше 873 тысяч просмотров.

Анастасия Кусь и глава польского НОК Радослав Песевич
Анастасия Кусь и Радослав Песевич.
Фото Соцсети

— А мужчин вы тоже так обнимаете? — задался вопросом в комментариях в другой социальной сети один из пользователей.

— Не знаю, как надо бить по голове, чтобы искать какой-то подтекст на этом фото, — защитил чиновника другой читатель.

Нелепая ситуация, в которую угодил Песевич, заставила вспомнить о скандале на женском чемпионате мира по футболу в августе 2023 года. Бывший президент испанской футбольной федерации Луис Рубиалес на церемонии награждения поцеловал в губы капитана сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

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За сверхэмоциональный поступок активисты призвали наказать чиновника. Рубиалесу грозит тюремный срок на 2,5 года за обвинения в поцелуе без согласия и предполагаемое последующее давление на пострадавшую, сообщала газета AS. Разумеется, в скором времени Луис под давлением ушел в отставку, а в октябре ФИФА запретила ему заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия — в пятницу, 26 июля, закрытия — в воскресенье, 11 августа. Среди участников Олимпиады 15 представителей России, 16 — Белоруссии.

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