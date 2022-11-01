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Сегодня, 17:10

Врачи назвали напитки, провоцирующие атеросклероз

Ольга Стрельникова
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Газировка.
Фото Global Look Press

Специалисты назвали напитки, способствующие образованию атеросклеротических бляшек.

Диетолог из Marvin's Den Рори Батт рекомендует отказаться от газированной сладкой воды, энергетиков, соков с добавлением сахара и различных настоек. По мнению эксперта, напитки с повышенным содержанием сахара влияют на количество плохого холестерина в крови, что, в свою очередь, способствует образованию тромбов.

Эксперт предупреждает о том, что сладкие напитки становятся причиной окислительного стресса для организма и провоцируют воспалительные процессы. Это и становится причиной развития атеросклероза, поскольку из-за воспаления увеличивается число тромбоцитов, образующих бляшки и нарушающих кровоток.

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