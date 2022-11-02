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Сегодня, 19:56

Глава Международной ассоциации бокса Кремлев поспособствует лечению пострадавшего в Татарске ребенка

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В конце октября в городе Татарск (Новосибирская область) директор Татарского дорожно-ремонтного строительного управления переехал ребенка на своем автомобиле, посмотрел на него и сбежал. Шестилетний мальчик в реанимации — у него перелом бедра и черепно-мозговая травма. Ребенок по имени Богдан в тот день искал кошку во дворе, а после того, как попал под машину самостоятельно добрался до дома с разбитой головой.

Водителя арестовали на 11 суток за административное нарушение (скрылся с места ДТП) и на него заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

«В любой ситуации оставайтесь людьми! Мы всей нашей боксерской семьей не оставим Богдана в такой жуткой ситуации. Мы готовы помочь всем, что в наших силах! И если разрешат врачи, мы обязательно привезем ребенка на лечение в Москву! Богдан, ты — настоящий мужчина! Ты поправишься и станешь еще сильнее, а мы тебе в этом поможем!» — заявил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев в своем Telegram-канале.

Источник: https://t.me/umar_kremlev/1315
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