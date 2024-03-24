Джонсон заявил, что готов помогать пострадавшим при теракте в Подмосковье

Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон готов помогать пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Я потерял дар речи и не могу прийти в себя, произошедшее поражает своей жестокостью, — цитирует Джонсона ТАСС. — Кому позволено делать такие вещи?! Это ужасное событие, жертвами которого стало большое количество людей, дети. Не могу понять, какой мотив мог быть у совершивших подобное. Я готов помогать пострадавшим».

Вечером 22 марта в «Крокусе» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех 4 непосредственных исполнителей.