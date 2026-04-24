Чеферин: «Болельщики не могут понять некоторые трактовки правил. Я сам их часто не понимаю»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он часто с трудом понимает толкование правил футбола со времени внедрения ВАР.

«Иногда болельщики не могут понять некоторые трактовки правил. Я сам их часто не понимаю. Например, игру рукой никто не понимает. Это пенальти или нет? Никто не знает. Это было умышленно? Как вы можете знать? Вы же не психиатр», — цитирует Чеферина AFP.

Глава руководящего органа европейского футбола также обратил внимание на продолжительность некоторых вмешательств ВАР.

«Мы пытаемся объяснить судьям, что решает тот арбитр, который находится на поле. И только если это явная и очевидная ошибка, вы вмешиваетесь. И даже вмешательства должны быть быстрыми, не только в испанской лиге. Я видел в Премьер-лиге, как иногда 10-15 минут смотрят что-то», — отметил президент УЕФА.

Он также призвал к большей гармонизации толкования правил в национальных лигах Европы.

«Я вижу, что иногда судьи, которые работают на европейском уровне, судят иначе, чем в своих собственных лигах. Потому что у них разные начальники. Поэтому я думаю, что мы должны сделать так, чтобы игра была единой, и она должна быть одинаковой повсюду», — добавил глава Союза европейских футбольных ассоциаций.

По мнению Чеферина, лучший способ избежать ошибок — это «пытаться строго следовать» правилам Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

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