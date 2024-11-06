Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 14:45

Президент UFC: «Трампа не остановить. Вот что происходит, когда за тобой идет машина»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент UFC Дана Уайт обратился к избирателям с речью после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Это карма, дамы и господа, — заявил Уайт. — Никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Вот что происходит, когда за тобой идет машина. Его не остановить. Он продолжает идти вперед. Он самый стойкий человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Он заслуживает этого».

Ранее стало известно, что Трамп получил 277 голосов выборщиков, победив на выборах в США. Для победы нужно было набрать 270 голосов.

Дана Уайт
Дональд Трамп
Читайте также
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафельников объяснил свое сравнение выборов США с гегемонией «Зенита»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости