Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

Свищев о желании Финляндии ужесточить визовую политику в отношении россиян: «Cами себе создадут проблемы»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» прокомментировал новость, что МИД Финляндии ужесточит визовую политику в отношении россиян, поскольку правительство не хочет допускать въезд российских спортсменов в страну.

«Если Финляндия хочет нарушить все действующие правила по проведению спортивных соревнований, то они сами себе создадут проблемы. Страна, проводящая международные соревнования, берет на себя обязательства по обеспечению всех спортсменов и персонала по всем вопросам. Если Финляндия не хочет проводить у себя международные соревнования, то не надо подавать заявки. Пока что это все на уровне разговоров. Но если такой закон вступит в силу, то это так себе идея. Тогда Россия будет четко реагировать — это все возможные судейские разбирательства, а международные проблемы только обострятся», — сказал Свищев «СЭ».

С 27 по 29 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В марте следующего года в Тампере пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Финляндия в 2027 году также является одной из стран-хозяек чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Свищев
Читайте также
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Кризис как шанс. Почему Глушенков может стать сильнее. Колонка Казакова
«Иногда такое залетает». Орлов с «Шаркс» забрали победу после погони за «Маммот»
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Вероника Степанова осталась без нейтрального статуса? FIS также возможно отказала Терентьеву и Ардашеву
Лыжница Степанова иронично отреагировала на информацию об отказе в нейтральном статусе
Источник: FIS отказала тренеру сборной России Сорину в нейтральном статусе
Источник: FIS отказала в нейтральном статусе Терентьеву, Ардашеву и Степановой
Лыжник Волков заявил финнам, что не связан с национальной федерацией и живет в Словении
Еще сезон без флага, 4:1 в суде и визовый саботаж: итоги кампании за допуск России в зимних видах спорта
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

У олимпийской чемпионки Шурочкиной не выявили повреждений легких после пожара в Москве

Дегтярев: «Недопуск российских спортсменов грозит Финляндии переносом турниров и баном на 10 лет»
Новости
RSS RSS
Все новости