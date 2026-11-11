Свищев о желании Финляндии ужесточить визовую политику в отношении россиян: «Cами себе создадут проблемы»

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» прокомментировал новость, что МИД Финляндии ужесточит визовую политику в отношении россиян, поскольку правительство не хочет допускать въезд российских спортсменов в страну.

«Если Финляндия хочет нарушить все действующие правила по проведению спортивных соревнований, то они сами себе создадут проблемы. Страна, проводящая международные соревнования, берет на себя обязательства по обеспечению всех спортсменов и персонала по всем вопросам. Если Финляндия не хочет проводить у себя международные соревнования, то не надо подавать заявки. Пока что это все на уровне разговоров. Но если такой закон вступит в силу, то это так себе идея. Тогда Россия будет четко реагировать — это все возможные судейские разбирательства, а международные проблемы только обострятся», — сказал Свищев «СЭ».

С 27 по 29 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В марте следующего года в Тампере пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Финляндия в 2027 году также является одной из стран-хозяек чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.