Путин заявил о важности развития национальных видов спорта в России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать в стране национальные виды спорта и поддерживать новые спортивные направления, связанные с цифровыми и другими технологиями.

«Конечно, олимпийские дисциплины — лишь часть всего многообразия спорта. Так нам важно более активно развивать и национальные виды спорта как уникальное культурное и историческое наследие народов России, поддерживать набирающие популярность у молодежи инновационные направления спортивных и игровых соревнований, связанных с цифровыми и другими технологиями», — приводит слова Путина ТАСС.