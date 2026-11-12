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Путин заявил о важности развития национальных видов спорта в России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать в стране национальные виды спорта и поддерживать новые спортивные направления, связанные с цифровыми и другими технологиями.

«Конечно, олимпийские дисциплины — лишь часть всего многообразия спорта. Так нам важно более активно развивать и национальные виды спорта как уникальное культурное и историческое наследие народов России, поддерживать набирающие популярность у молодежи инновационные направления спортивных и игровых соревнований, связанных с цифровыми и другими технологиями», — приводит слова Путина ТАСС.

Источник: ТАСС
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Владимир Путин
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