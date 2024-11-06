Кафельников объяснил свое сравнение выборов США с гегемонией «Зенита»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на предварительные итоги выборов президента в США.

— До выборов вы сравнили шансы Харрис против Трампа с шансами команд РПЛ против «Зенита» в последние шесть лет. Почему такая аналогия?

— Я просто немного следил за тем, что там происходило, поэтому такого рода комментарии делал. По-моему, никто не знает, что будет с приходом Трампа. Хорошо это или плохо, я не знаю. Единственное, что могу сказать, что при Трампе экономика США была на подъеме. Все, наверное, этого и ждут. Поэтому я вижу так.

— Следует ли из вашей аналогии, что победа Трампа продолжает гегемонию «Зенита»?

— Я больше чем уверен, что «Зенит» вновь станет чемпионом в этом году. А гегемония это или нет — считайте как хотите. Но с выборами в США это никак не связано.

Ранее в СМИ сообщили, что Дональд Трамп лидирует в президентских выборах США. 78-летний политик, представляющий Республиканскую партию, набрал 270 необходимых голосов выборщиков. Главным соперником Трампа является вице-президент США Камала Харрис от Демократической партии.