Нигматуллин о победе Трампа на выборах президента США: «Для российского спорта он явно лучше, чем Камала Харрис»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» предварительную победу Дональда Трампа на президентских выборах США.

По данным издания The Hill, 78-летний политик, представляющий Республиканскую партию, набрал 270 необходимых голосов выборщиков. Соперником Трампа на выборах являлась вице-президент США Камала Харрис, которая баллотировалась от Демократической партии.

«Трамп обещал за два дня все разрешить. Будет любопытно посмотреть, когда эти два дня наступят, в какой из годов его управления. Но, в принципе, я с позитивом отнесся к его победе сегодня. Думаю, что в любом случае для российского спорта он явно лучше, чем Камала Харрис», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 год.

(Денис Сафронов)