  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Актеры Гармаш и Стебунов прибыли в УВД после ДТП с участием Ефремова

09:39
Сергей Гармаш. Фото «Известия».
Сергей Гармаш. Фото «Известия».
Теги:

Актеры Сергей Гармаш и Иван Стебунов приехали в УВД, куда был доставлен после ДТП Михаил Ефремов. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Мы не были на аварии, мы проезжали мимо», — сказал Гармаш. От более подробных комментариев он отказался.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rentvchannel/status/1270170116093882374

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир