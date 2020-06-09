Актеры Гармаш и Стебунов прибыли в УВД после ДТП с участием Ефремова

Актеры Сергей Гармаш и Иван Стебунов приехали в УВД, куда был доставлен после ДТП Михаил Ефремов. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Мы не были на аварии, мы проезжали мимо», — сказал Гармаш. От более подробных комментариев он отказался.

Актёры Сергей Гармаш и Иван Стебунов приехали в УВД, куда был доставлен после ДТП Михаил Ефремов.



«Мы не были на аварии, мы проезжали мимо», — говорит Гармаш. От более подробных комментариев актёр отказался. pic.twitter.com/arNg2ca4Cn — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 9, 2020

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.