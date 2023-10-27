Поп-ММА промоушен «Наше Дело» анонсировал бои с участием Перса, Мусалова и Фары

Поп-ММА промоушен «Наше Дело» анонсировал вечер поединков с участием главных звезд индустрии.

Мохамед «Перс» Хейбати проведет бой с Тимурланом «Барсом» Пирматовым за символическое звание главного гангстера индустрии.

Экс-чемпион промоушена «Hardcore» Хайбула «Хищник» Мусалов подерется против Михаила Гогитидзе. Бой пройдет по правилам ММА.

Давид Хачатрян проведет поединок с экс-чемпионом «Нашего Дела» Исламом Кадиевым по правилам К-1. А Фарид «Фара» Ядуллаев проведет реванш, но уже по правилам ММА с Байрамом «Байрой» Кахрумановым.