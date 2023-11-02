Боец поп-ММА Самброс задержан в Москве с неизвестным веществом

Боец кулачной лиги Hardcore Fighting Кирилл Самброс задержан в Москве со странным веществом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сотрудники ГИБДД на Шмитовском проезде остановили такси, в котором Самброс ехал пассажиром на заднем сиденье. Во время осмотра у бойца нашли сверток с неизвестным веществом. Изъятое направили на экспертизу. Сейчас по данному факту проводится проверка», — сообщил собеседник РИА «Новости».

26-летний боец выступает в полусредней и средней весовых категориях с 2020 года. Самброс также участвует в народной лиге «Наше Дело», которая проводит бои профессионалов, блогеров, артистов и телеведущих.