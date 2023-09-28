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Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев подерется в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» 27 октября

Руслан Минаев
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Боец поп-ММА Шовхал Чураев проведет бой в рамках вечера «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок пройдет 27 октября.

«Соперник будет объявлен в понедельник на следующей неделе», — цитирует MMA.Metaratings.ru промоутера Владимира Хрюнова.

31 августа Чурчаев и его команда устроили массовую драку в московском ТЦ «Ривьера». Происшествие случилось на пресс-конференции перед турниром лиги «Наше Дело». В итоге Чурчаев был арестован, а его бой против Артема Рофаля отменен.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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