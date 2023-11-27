Муртазалиев прокомментировал слова о выходе на бои с флагом США

Российский претендент на титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем Бахрам Муртазалиев заявил, что его слова о возможном выходе на поединки с флагом США были шуткой.

24 ноября Муртазалиев сказал: «Сейчас уже, наверное, с американским буду выходить — я на «Грин-карту» подал».

«Насчет вероятности проведения боев под американским флагом — это была просто шутка. Которая, к сожалению, оказалась непонятой. Вопрос вообще задавался про возможность выступлений за Казахстан, братский народ которого оказал нам огромную помощь в тяжелое время. В итоге получилось какое-то недоразумение», — сказал Муртазалиев Legalbet.kz.

30-летний Муртазалиев (21-0, 15 КО) проведет поединок за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF против 38-летнего немца Джека Кулькая (33-4, 14 КО).