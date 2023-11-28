Каримов: «Не люблю, когда кого-то называют «бойцом поп-ММА», мы разве не профессионалы?»

Боксер и боец ММА Ислам Каримов считает, что не стоит разделять бойцов на профессионалов и представителей поп-ММА.

«А мы разве не профессионалы? Я лично не понимаю этого разделения. Сейчас все лиги поп-ММА стараются показывать себя более профессионально и приглашать известных профессиональных бойцов, поэтому для меня все это один и тот же спорт. Не люблю называть кого-то «бойцом поп-ММА» и когда обо мне так говорят. Почему нельзя просто назвать бойцом ММА, профессиональным спортсменом. Я являюсь профессиональным спортсменом, стараюсь себя достойно вести и очень рад, что такая лига меня заметила и изъявила желание увидеть меня на своем турнире. Постараюсь оправдать их ожидания и показать, на что способен», — цитирует Каримова MMA.Metaratings.ru.

9 декабря представляющий Узбекистан Каримов проведет поединок по боксу в перчатках для ММА против белоруса Николая Данилова. Противостояние пройдет в Москве в рамках турнира Ural FC 5.