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Сегодня, 19:27

Каримов: «Не люблю, когда кого-то называют «бойцом поп-ММА», мы разве не профессионалы?»

Алина Савинова
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Боксер и боец ММА Ислам Каримов считает, что не стоит разделять бойцов на профессионалов и представителей поп-ММА.

«А мы разве не профессионалы? Я лично не понимаю этого разделения. Сейчас все лиги поп-ММА стараются показывать себя более профессионально и приглашать известных профессиональных бойцов, поэтому для меня все это один и тот же спорт. Не люблю называть кого-то «бойцом поп-ММА» и когда обо мне так говорят. Почему нельзя просто назвать бойцом ММА, профессиональным спортсменом. Я являюсь профессиональным спортсменом, стараюсь себя достойно вести и очень рад, что такая лига меня заметила и изъявила желание увидеть меня на своем турнире. Постараюсь оправдать их ожидания и показать, на что способен», — цитирует Каримова MMA.Metaratings.ru.

9 декабря представляющий Узбекистан Каримов проведет поединок по боксу в перчатках для ММА против белоруса Николая Данилова. Противостояние пройдет в Москве в рамках турнира Ural FC 5.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/karimov-ne-lyublyu-kogda-govoryat-boec-pop-mma-my-razve-ne-professionaly-310023/
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