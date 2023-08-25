Дивнич и Хачатрян проведут реванш до конца года

Российский боец и экс-чемпион М1 Максим Дивнич проведет реванш против бойца смешанного стиля из Армении Давида Хачатряна на турнире «Наше Дело» уже в 2023 году.

Об этом стало известно из выпуска пресс-конференции лиги.

В прошлый раз Дивнич подрался с Хачатряном в главном событии июньского турнира «Наше Дело». Тогда решением большинства судей победу одержал Хачатрян.

На счету Дивнича восемь поражений в карьере при 15 победах, Хачатрян выиграл 26-й поединков в карьере при шести поражениях.