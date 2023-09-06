Чурчаев после драки в ТЦ: «Если я не номер один, то Москва — не столица»

Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев сделал заявление в соцсетях после драки в торговом центре.

«Если я не номер один, то Москва — не столица», — написал Чурчаев.

31 августа Чурчаев и его команда устроили массовую драку в московском ТЦ «Ривьера». Происшествие случилось на пресс-конференции перед турниром лиги «Наше Дело». В итоге Чурчаев был арестован, а его бой против Артема Рофаля отменен.

Дракой чеченского бойца Чурчаева был возмущен Рамзан Кадыров.