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Сегодня, 14:50

Чурчаев после драки в ТЦ: «Если я не номер один, то Москва — не столица»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев сделал заявление в соцсетях после драки в торговом центре.

«Если я не номер один, то Москва — не столица», — написал Чурчаев.

31 августа Чурчаев и его команда устроили массовую драку в московском ТЦ «Ривьера». Происшествие случилось на пресс-конференции перед турниром лиги «Наше Дело». В итоге Чурчаев был арестован, а его бой против Артема Рофаля отменен.

Дракой чеченского бойца Чурчаева был возмущен Рамзан Кадыров.

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