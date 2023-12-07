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Сегодня, 19:32

Черняев победил Мешкова в турнире «Наше Дело»

Руслан Минаев
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Стали известны результаты турнира бойцовской лиги «Наше Дело», который проходил 7 декабря в Москве.

В главном бою Кирилл «Тольятти» Черняев победил Андрея «Панду» Мешкова раздельный решением судей.

В со-главном бою Ярослав Кук одержал победу единогласным решением судей над Максимом «Макс ВДВ» Федоровым.

В других боях вечера Магомед Нальгиев нокаутировал Владислава Виноградова, Шамсутдин Махмудов победил Исмаила Сагова единогласным решением судей, а Шодмон Назокатов был сильнее Евгения Колесникова (единогласное решение судей).

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