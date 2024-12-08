Волков поговорил с Даной Уайтом после поражения от Гана на турнире UFC 310
Россиянин Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану раздельным решением судей на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Сразу после поединка Волков провел беседу с президентом UFC Даной Уайтом.
После боя россиянин рассказал, что руководство организации назвало решение судей неправильным.
36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.
Новости