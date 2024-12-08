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Сегодня, 08:35

Волков: «После боя с Ганом ко мне подошли боссы UFC. Все считают решение неправильным»

Руслан Минаев
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Россиянин Александр Волков прокомментировал поражение от француза Сирила Гана на турнире UFC 310.

Судьи отдали победу французу раздельным решением — 29:28, 28:29, 29:28.

«Друзья, всем спасибо за поддержку. Я уверен, что выиграл этот бой. Извините за прическу, но надеюсь, вам она зашла. Считаю, что полностью выиграл бой.

За кулисами ко мне подошли боссы UFC. Все считают, что это было неправильно решение. Не знаю, что с этим можно сделать. Куда смотрели судьи, тоже не знаю», — сказал Волков после боя.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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