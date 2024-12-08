Болельщики освистали решение судей отдать победу Гану в бою с Волковым

Зрители на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе были недовольны решение судей отдать победу французу Сирилу Гану в бою с россиянином Александром Волковым на UFC 310.

После объявления результата болельщики на трибунах начали свистеть.

Волков после боя заявил, что выиграл этот поединок. Ган отметил, что недоволен своим выступлением.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения.