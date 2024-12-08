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Сегодня, 08:43

Болельщики освистали решение судей отдать победу Гану в бою с Волковым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Зрители на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе были недовольны решение судей отдать победу французу Сирилу Гану в бою с россиянином Александром Волковым на UFC 310.

После объявления результата болельщики на трибунах начали свистеть.

Волков после боя заявил, что выиграл этот поединок. Ган отметил, что недоволен своим выступлением.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения.

Сирил Ган и&nbsp;Александр Волков во&nbsp;время боя UFC 310. Волков проиграл Гану решением судей. Александра обокрали?

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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