Дана Уайт: «Аспиналл будет страховать бой Джонса и Миочича»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) будет готов выйти на бой в случае, если экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) или экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) травмируются.

«Будет ли Аспиналл страховать этот бой? Да. Том Аспиналл следующий в очереди», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Джонс и Миочич подерутся 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.