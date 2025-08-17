Бокс/ММА
17 августа, 09:56

Хачанов посетил бой Чимаева на турнире UFC 319

Алина Савинова

Теннисист Карен Хачанов побывал на поединке российского бойца, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева против южноафриканца Дрикуса дю Плесси на UFC 319 в Чикаго.

Турнир проходил в ночь с 16 на 17 августа. В главном бою вечера Чимаев единогласным решением судей победил дю Плесси и завоевал титул чемпиона в среднем весе.

После поединка Хачанов выложил в своих соцсетях фото с Чимаевым.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.

Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
Карен Хачанов
