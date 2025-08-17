Бокс/ММА
17 августа, 10:36

Макгрегор поздравил Чимаева с чемпионством: «Первый чемпион UFC из Чечни»

Алина Савинова

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поздравил уроженца Чеченской Республики Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, с завоеванием чемпионского пояса UFC в среднем весе.

Чимаев в главном бою на турнире UFC 319, который прошел в ночь с 16 на 17 августа, единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси. По ходу боя представитель ОАЭ нанес 529 точных ударов, установив новый абсолютный рекорд UFC.

«Первый чемпион UFC из Чечни. Поздравляю», — написал Макгрегор в соцсетях.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.

Дрикус Дю Плесси
Конор Макгрегор
Хамзат Чимаев
