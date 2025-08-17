Дю Плесси о поражении от Чимаева: «Думаю только об одном — что хочу вернуть пояс»

Южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал поражение от представляющего ОАЭ российского бойца Хамзата Чимаева в главном поединке на турнире UFC 319.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей. Представитель ОАЭ завоевал титул чемпиона в среднем весе.

«Конечно, удивил контроль от Хамзата. А еще то, насколько он подготовился ментально. Но я теперь думаю только об одном — что хочу вернуть пояс... Извиняюсь перед всеми, кого разочаровал. Я вернусь сильнее», — сказал дю Плесси после боя.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.