Фигередо считает Двалишвили фаворитом в поединке с Умаром Нурмагомедовым

Бразильский боец Дейвесон Фигередо назвал фаворита в поединке между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311.

«Я больше склоняюсь к победе Мераба, — цитирует Фигередо MMA Junkie. — Причина в том, что его удары не самые выдающиеся, но ему удается утомить соперников так, чтобы они упали. С другой стороны, Умар — парень, который знает, как действовать внизу, так что для Мераба это риск. Но после пяти раундов я вижу, как поднята рука Мераба».

Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Бой Нурмагомедова с Двалишвили станет соглавным событием вечера.