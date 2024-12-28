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Фигередо считает Двалишвили фаворитом в поединке с Умаром Нурмагомедовым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский боец Дейвесон Фигередо назвал фаворита в поединке между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311.

«Я больше склоняюсь к победе Мераба, — цитирует Фигередо MMA Junkie. — Причина в том, что его удары не самые выдающиеся, но ему удается утомить соперников так, чтобы они упали. С другой стороны, Умар — парень, который знает, как действовать внизу, так что для Мераба это риск. Но после пяти раундов я вижу, как поднята рука Мераба».

Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Бой Нурмагомедова с Двалишвили станет соглавным событием вечера.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Источник: MMA Junkie
UFC 311
Дейвесон Фигередо
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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