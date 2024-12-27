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Сегодня, 21:35

Тактаров назвал трех лучших российских бойцов ММА 2024 года

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров назвал главные открытия 2024 года среди бойцов российского происхождения.

«В первую очередь это Шара Буллет. Пока я не увижу Хамзата Чимаева с ярко выраженными топами не смогу оценить его до конца, хотя он будет второй в списке. Ислам Махачев провел тяжелый год. Наверное, мы просто уже ожидаем, что он выиграет, поэтому нет такого удивления», — сказал Тактаров Vprognoze.ru.

Поединок Махачева и Армана Царукяна состоится 18 января в турнире UFC 311. В первом поединке в 2019 году Махачев победил единогласным решением судей.

Источник: Vprognoze.ru
Олег Тактаров
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