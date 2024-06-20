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Сегодня, 13:26

Багандов рассказал, что думает об ударных навыках Махачева

Виктория Кравченко
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Старший тренер в зале имени Абдулманапа Нурмагомедова Магомед Багандов поделился мыслями об ударных навыках чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Мы много общаемся с командой по поводу Ислама Махачева. Когда были в Кисловодске, я говорил ему, что надо больше раскрываться. Он признался, что недооценивает свои навыки в стойке. После боя с Дастином Порье я написал Исламу о его ошибках. В плане техники у него нет никаких ошибок или пробелов. Если Махачев раскроется и поверит в свою стойку, его оппонентам будет тяжело. На тренировках он совершенно иной, но в боях осторожничает. В Австралии Ислам неплохо боксировал, учитывая его физическую форму», — цитирует Багандова MMA.Metaratings.ru.

2 июня на турнире UFC 302 Махачев одержал победу сабмишеном над Дастином Порье. Эта победа стала 26-й в карьере Махачева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-makhacheva-esli-islam-raskroetsya-i-poverit-v-svoyu-stoiku-ego-opponentam-budet-tyazhelo-374661/
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