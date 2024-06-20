Волков: «Честно, я немного боюсь драться с Павловичем. Вы видели его руки?»

Шестой номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (37-10) признался, что нервничает в преддверии боя с третьим номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-2).

«Сергей — сложный соперник. Честно, я немного боюсь с ним драться. Вы видели, какой он большой? У него огромные руки и кулаки... Фух! Я нервничаю. Но, как бы то ни было, у самурая есть только путь. Я постараюсь показать лучшую версию себя», — сказал Волков на пресс-конференции.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.