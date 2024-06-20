Икрам Алискеров: «Я хочу реванш с Чимаевым, но не сейчас»

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) заявил, что готов провести реванш с 10-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Все хотят реванша, мы — бойцы. Нет такого бойца, который где-то когда-то кому-то уступил и не хочет реванша. Если ты боец и не хочешь проверить силы в реванше, это плохое качество. Я хотел бы реванша, но не сейчас. Сейчас совсем другой бой, другие цели. Надо выиграть бой и смотреть уже на пояс», — сказал Алискеров на пресс-конференции.

Роберт Уиттакер (25-7) и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.