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Сегодня, 13:15

Икрам Алискеров: «Я хочу реванш с Чимаевым, но не сейчас»

Давид Хачатрян
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Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) заявил, что готов провести реванш с 10-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Все хотят реванша, мы — бойцы. Нет такого бойца, который где-то когда-то кому-то уступил и не хочет реванша. Если ты боец и не хочешь проверить силы в реванше, это плохое качество. Я хотел бы реванша, но не сейчас. Сейчас совсем другой бой, другие цели. Надо выиграть бой и смотреть уже на пояс», — сказал Алискеров на пресс-конференции.

Роберт Уиттакер (25-7) и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Изначально планировалось, что Уиттакер должен будет провести поединок с Хамзатом Чимаевым, но 14 июня швед чеченского происхождения снялся из-за проблем со здоровьем.

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