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12 февраля, 13:53

Аспиналл: «Кормье на пике — настоящий кошмар для меня»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) признался, что ему бы было сложно драться с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Даниэлем Кормье (23-3) в его лучшей форме.

«Я считаю, что Даниэль Кормье на пике — настоящий кошмар для меня. Он отлично двигается на ногах, имеет хорошую борьбу, он создал бы мне много проблем. Тем не менее я считаю, что побил бы его, но стилистически он — очень неудобный для меня соперник», — сказал Аспиналл на видео, опубликованном в соцсетях.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Даниэль Кормье
Том Аспиналл
UFC
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