«Усман не знал, что это нельзя принимать». Почему брата Хабиба не лишили пояса после положительной допинг-пробы

Усман Нурмагомедов не пытался получить преимущество благодаря запрещенным веществам.

Вечером 25 января в Дубае состоится турнир PFL Road to Dubai: Champions Series, в главном событии которого Усман Нурмагомедов проведет поединок против ирландца Пола Хьюза. Несмотря на недавнее официальное закрытие промоушена Bellator, который год назад был выкуплен PFL, на кону будет стоять пояс этой лиги в легком весе.

Для Усмана защита против Пола Хьюза станет третьей, если не учитывать поединок против Брента Примуса — тогда Нурмагомедов победил, но бой позже признали несостоявшимся из-за положительного допинг-теста в ноябре 2023 года. Тогда Атлетическая комиссия штата Калифорния, где проходил турнир, на котором Усман бился с Примусом, отстранила российского бойца на полгода. Исполнительный директор CSAC Энди Фостер объяснил, как запрещенное вещество попало в организм Усмана: оказалось, что у Нурмагомедова был рецепт на препарат, но он не подал заявку на терапевтическое использование вещества. Какого — неизвестно до сих пор.

Усман Нурмагомедов. Фото соцсети

Как потом говорил Усман, название вещества не разглашается, так как он подписал соглашение с атлетической комиссией. «Но это было лекарство, — говорил Усман MMA Junkie. — Если бы это были стероиды, то в комиссии бы так и сказали — и отстранили бы меня на более длительный срок. Не обращаю внимания на критику. Знаю, что не делал ничего плохого. Никогда не принимал стероиды или что-то подобное. Люди критикуют только потому, что не могут победить нас»

Менеджер бойца Ризван Магомедов объяснял, что после обнаружения положительной пробы Нурмагомедов предоставил все документы, подтверждающие, что допинг попал в его организм именно из-за лекарства, а не предумышленно.

«Усман проходил лечение и принимал препараты по назначению врача, — сказал Магомедов ТАСС. — Это было примерно за три месяца до боя. Вещество было обнаружено в тесте, после чего мы предоставили все справки и документы. Усмана хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов. Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещенные вещества».

Усмана также оштрафовали на 50 тысяч долларов и зачислили в VADA — антидопинговую ассоциацию, в которой спортсмены добровольно проходят тестирование без предварительного уведомления в любое время в течение восьми недель до запланированного боя. Сразу после громкой новости сообщалось о риске того, что Усмана вообще исключат из Гран-при, а вместо него в полуфинале выступит Примус, который встретился бы с победителем боя Патрики Питбуля и Александра Шаблия. В итоге Нурмагомедова никто не лишил пояса, а Гран-при просто отменили, и спустя почти год Усман и Шаблий провели бой за звание сильнейшего легковеса Bellator. Примус же спустя год дошел до финала Гран-при PFL, но проиграл нокаутом одноклубнику Усмана, Гаджи Рабаданову.

Усман Нурмагомедов. Фото соцсети

Сам Нурмагомедов в соцсетях тоже давал оперативное объяснение произошедшему инциденту: «Хочу дать короткий комментарий по последней новости касательно моего отстранения. В результатах моего теста нашли запрещенное вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом. За несколько месяцев до боя, я проводил курс лечения, но к сожалению не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно. Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до 6 месяцев, вместо более длительных отстранений принимаемых в таких случаях».

Безусловно, эта новость дала повод позлорадствовать недоброжелателям команды Хабиба. Конор Макгрегор заявлял, что ничуть не удивился допинг-скандалу и назвал команду своего бывшего соперника «лицемерами высшего разряда», а Патрики Питбулль призывал отстранить Усмана от Гран-при. Отметился даже выступающий в UFC Бенуа Сен-Дени.

«Насчет семьи Нурмагомедовых, например, у меня больше нет сомнений: они нагружены [запрещенным веществами], как мулы, — говорил Сен-Дени Le Figaro. — Они умны в плане применения допинга и знают, как это делать. Махачева уже ловили с мельдонием. Из-за этого препарата российских спортсменов отстранили от Олимпийских игр в 2016 году. Проблема в том, что у UFC в США другие отношения с допингом. Это все происходило до начала сотрудничества с USADA. У всех этих допинг-монстров до сих пор остались следы препаратов в организме».

Но на все обвинения и призывы дал логичный ответ исполнительный директор Bellator Майкл Коган. В интервью «СЭ» он объяснил, почему Усмана не дисквалифицировали на долгий срок и почему он считает нечестным отбирать у Усмана титул в легком весе.

«Потому что у него не было допинга, — говорил Коган. — В Америке есть такие правила — называются HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act — закон о мобильности и подотчетности медицинского страхования, который был принят 21 августа 1996. — Прим. «СЭ»). Что информацию о медицинских процессах и всяких лекарствах мы не можем освещать. Поэтому я не мог освещать деталей. Но я знал, что это не допинг был. Никакого преимущества он от этого не получал. Да, это было лекарство, которое нельзя было принимать. Но он этого не знал и даже не думал об этом.

Нужно было принимать решение — или мы забираем у него титул, или оставляем. Если бы это был допинг, мы бы забрали у него титул. Усман это или не Усман — это никого не волнует. Но этого [допинга] не было. Это нечестно, забрать у парня титул, который он защищал, потому что там какие-то правила, с которыми я лично не согласен. Не все их правила разумные и продуманные. Иногда они всякую фигню пишут, а потом... Сколько раз было... Даже про Джона Джонса тогда. То «Допинг! Допинг! Допинг!», а потом начали залезать-залезать — «нанограмм», «пикограмм». Когда закончили, никакого допинга не было уже.

Проблема этого спорта, что люди не вдаются, что-то запомнят — и потом про это говорят. Это несправедливо ни по отношению к Джону Джонсу, ни по отношению к Усману. Что за лекарство, я не знаю, как оно называется, не помню. Оно от простуды. Его компонент где-то высветился или что-то такое».