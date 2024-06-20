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PFL 5 (сезон 2024): кард турнира в Солт-Лейк-Сити 22 июня

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Клей Коллард.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам PFL 5 пройдет в ночь с 21 на 22 июня. Вечер ММА состоится на арене Huntsman Center в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

В главном событии вечера американец Клей Коллард проведет поединок в легком весе против датчанина Мадса Бернелла.

Полный кард турнира

Клей Коллард (25-12) — Мадс Бернелл (18-6)

Импа Касанганай (16-4) — Якоб Недох (8-2)

Патрики Фрейре (25-13) — Бруно Миранда (16-5)

Роб Уилкинсон (18-2) — Джошуа Сильвейра (13-2)

Довлетджан Ягшимурадов (22-7-1) — Симон Бийонг (9-4)

Антонио Карлос Жуниор (16-5) — Алекс Полиззи (10-4)

Брент Примус (13-3) — Соломон Ренфро (11-5)

Садибу Сай (16-8-2) — Том Бриз (18-5)

Гаджи Рабаданов (21-4-1) — Элвин Эспиноза (10-0)

Мишель Дюфорт (13-4) — Адам Пикколотти (14-6)

Энтони Ромеро (12-2) — Серхио Коссио (18-9-1)

Карл Албректссон (13-5) — Эндрю Санчес (14-7)

Брахьян Сурхер (8-0) — Хулиан Руис (4-0)

В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 01.00 мск.

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