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Команда Хьюза может подать протест на результат боя против Нурмагомедова

Алина Савинова
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Команда ирландского бойца Пола Хьюза рассматривает вариант с подачей протеста на результат боя за титул чемпиона PFL в легкой весовой категории против россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Мы недовольны судейством. Возможно, подадим протест», — приводит ТАСС слова представителя команды ирландца.

В субботу Хьюз уступил Нурмагомедову решением судей на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1. 26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.

Источник: ТАСС
Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
ММА
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