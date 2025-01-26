Команда Хьюза может подать протест на результат боя против Нурмагомедова

Команда ирландского бойца Пола Хьюза рассматривает вариант с подачей протеста на результат боя за титул чемпиона PFL в легкой весовой категории против россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Мы недовольны судейством. Возможно, подадим протест», — приводит ТАСС слова представителя команды ирландца.

В субботу Хьюз уступил Нурмагомедову решением судей на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1. 26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.