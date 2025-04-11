Касум Касумов — Джастин Витзелл: время начала боя, где смотреть трансляцию PFL World Tournament 2 (2025)
Касум Касумов проведет поединок с Джастином Витзеллом на PFL World Tournament 12 апреля
Россиянин Касум Касумов проведет поединок в полулегком весе с американцем Джастином Витзеллом на турнире PFL World Tournament 2 в ночь на 12 апреля. Вечер ММА пройдет в Орландо (штат Флорида, США). Бой Касумов — Витзелл ожидается около 6.00 по московскому времени.
ММА PFL: Касумов — Витзелл
В России турниры PFL показывает платформа Okko по платной подписке. Результаты боев можно отслеживать в ленте разделе PFL и в матч-центре ММА на сайте «СЭ».
30-летний Касумов в профессиональной карьере имеет рекорд 13-0-1. На счету 33-летнего Витзелла рекорд в смешанных единоборствах — 10-8-2.
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