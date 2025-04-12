PFL World Tournament 2 (2025): трансляция боев турнира онлайн

Турнир PFL World Tournament 2 пройдет в США в ночь на 12 апреля

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 2 пройдет в ночь с 11 на 12 апреля. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Юниверсал Студиос Флорида» в Орландо (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Возглавит шоу бой Тайла Сантоса и Джулиана Веласкеса. Также в октагон выйдут россиянин Касум Касумов и американец Джастин Витзелл. Россиянка Диана Авсарагова проведет поединок с бразильянкой Элорой Даной.

В России Гран-при PFL World Tournament 2 в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.