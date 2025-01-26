Хьюз заявил, что полюбил россиян после боя с Усманом Нурмагомедовым

Ирландский боец ММА Пол Хьюз заявил, что полюбил россиян после поединка против Усмана Нурмагомедова.

Титульный поединок PFL в легкой весовой категории прошел 25 января и завершился победой Нурмагомедова решением судей.

«Бой с Усманом и его отношение показали мне, какими бывают ребята из России. Я полюбил россиян, они уважают своих соперников, идут до конца», — сказал Хьюз ТАСС.

27-летний ирландец является близким другом экс-чемпиона UFC в легком весе, своего соотечественника Конора Макгрегора. На счету Хьюза 13 побед и 2 поражения в ММА.