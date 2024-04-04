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Гольцов: «У нас сейчас в России смешанные единоборства уходят в сторону ток-шоу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тяжеловес Денис Гольцов прокомментировал желание Сослана Асбарова провести поединок по ММА с Евгением Гончаровым.

«Бой высокого уровня вряд ли получится, потому что ММА — это далеко не бокс. Как только уровень будет сопоставим, человек, который никогда не боролся, будет иметь очень большие проблемы. На одном боксе тут не выедешь. Но почему нет? Я считаю, что всегда нужно пробовать реализовываться в разных направлениях, если есть задачи и желание. Главное, чтобы это выражалось в деле, а не в словах. К сожалению, у нас сейчас в России смешанные единоборства уходят в какую-то степь, в сторону ток-шоу и «Дома-2». Становится неинтересно смотреть, с точки зрения техники и уровня спортсменов. Обидно, что уже больше говорят, чем делают. Все-таки девиз «быстрее, выше и сильнее» никто не исключал, и он должен быть первостепенным», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гольцова.

5 апреля в со-главном поединке первого турнира нового сезона PFL в Сан-Антонио Гольцов проведет бой с британцем Линтоном Васселлом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/articles/mma-v-rossii-ukhodyat-v-storonu-doma-2-golcov-o-novom-sezone-pfl-ngannu-i-boyakh-s-sootechestvennikami/
Денис Гольцов
Евгений Гончаров
ММА
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