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Бразилец Каппелозза станет соперником Немкова на турнире PFL

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Вадима Немкова станет бразилец Бруно Каппелозза.

Бойцы подерутся на турнире PFL в Эр-Рияде 24 февраля.

34-летний Каппелоззе становился чемпионом PFL в тяжелом весе в 2021 горду. В прошлом году он был дисквалифицирован на 9 месяцев из-за положительного теста на дростанолон. Всего на его счету 15 побед в ММА, 14 из которых нокаутом. Шесть раз бразилец терпел поражение.

На счету 31-летнего Немкова 17 побед и два поражения в Bellator. В августе этого боя он отказался от титула Bellator в полутяжелом весе и перешел в тяжелую весовую категорию.

Вадим Немков
ММА
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