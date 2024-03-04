Деметриус Джонсон: «Бои Джейка Пола — это не профессиональные бои»

Действующий чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) раскритиковал Джейка Пола (9-1), который в последних поединках дрался с малоизвестными бойцами.

«Что ты делаешь, когда дерешься с парнями, которых находишь на улице? Как я уже говорил, он [Пол] дрался с Андре Аугустом, а этот парень развозил пиццу. Найди кого-нибудь в возрасте 25-26 лет, кто будет заниматься в зале, кто будет работать, кто будет голоден. Подставь себя под огонь. Выступай против соперников самого высокого уровня, чтобы укрепить свой авторитет.

Дамы и господа, есть разница между профессиональным боксером, профессиональным спортсменом и любителем. Он дерется со всякими рандомными парнями, но ведь раньше он дрался против профессиональных спортсменов. Теперь против Андре Аугуста, Райана [Борланда], против баскетболиста, с которым он дрался в начале, — это не профессиональные бои».

Пол победил Райана Бурланда (17-3) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в ночь на 3 марта на Coliseo de Puerto Rico Jos? Miguel Agrelot в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.