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«Это уже перебор». Минаков — об идее дать Хабибу звезду Героя России

16:17
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Российский боец ММА Виталий Минаков поделился мнением об идее наградить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Ранее с данной инициативой выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

«Если смотреть на вещи объективно, Хабиб сделал многое для российского спорта, но это не основания на получение медали Героя России. Это уже перебор, — приводит «Чемпионат» слова Минакова. — Звезда Героя дается за проявленный человеческий героизм. Не в спортивном направлении, это точно. У спортсменов есть свои меры поощрения, профильной награды Хабиб достоин. Если давать звезду Героя за спортивные достижения, то в таком случае эту награду могут попросить и выдающиеся люди из бизнеса или другой сферы. Эта награда за другие заслуги, если так давать ее, то она утратит свою сакральную ценность. Я бы такую инициативу не поддержал. Но, повторюсь, Хабиб внес огромный вклад в развитие спорта».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/boxing/news-4181307-zvezda-geroja--nagrada-za-chelovecheskij-geroizm-minakov---ob-idee-nagradit-habiba.html

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