Ян планирует закончить карьеру в ММА в 30 лет

Российский боец ММА Петр Ян планирует завершить карьеру в 30 лет, сообщает ТАСС. По словам 26-летнего бойца, он допускает открытие собственной академии спорта.

— Хотелось бы в 30 лет закончить с такими максимальными нагрузками, с выступлениями, — сказал Ян. — Кто-то считает, что это рано, что это только пик, посмотрим, как будет продвигаться карьера, но хотелось бы в 30 лет уже заниматься чем-то более осознанным.

Может быть, те знания, которые я приобретаю сегодня, я смогу передать молодежи, подрастающему поколению. Тренером у меня нет желания быть, но, может быть, открою свою академию, где будут заниматься дети.