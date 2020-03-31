Валентина Шевченко получила травму, ее бой с Калдервуд перенесут

Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство России, Киргизии и Перу, не сможет защитить титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке с британкой Джоанн Калдервуд. Об этом сообщает MMA Junkie. Их поединок на данный момент запланирован на турнире UFC 251 в Перте (Австралия) 6 июня.

Сообщается, что что спортсменка получила травму. Официально об этом она пока не сообщила. Ожидается, что поединок будет перенесен на другую дату. 32-летняя Валентина Шевченко в 22 поединках в ММА победила 19 раз (6 нокаутов) при трех поражениях. 32-летняя Джоанн Калдервуд в 18 поединках победила 14 раз (5 нокаутов) при 4 поражениях.