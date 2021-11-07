Усман победил Ковингтона единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Нигериец Камару Усман победил американца Колби Ковингтона в главном поединке турнира UFC 268.

Усман одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

34-летний Усман в пятый раз защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. На его счету 20 побед и 1 поражение в ММА. У 33-летнего Ковингтона 16 побед и 3 поражения.

Это был второй поединок между Усманом и Ковингтоном. Первый состоялся в декабре 2019 года, тогда нигериец победил техническим нокаутом в пятом раунде.