Вейли Жанг: «Я выложилась на все 100 процентов. Поздравляю соперницу»

Претендент на пояс UFC в соломенном весе Вейли Жанг прокомментировала результат поединка с Роуз Намаюнас.

«Я выложилась на все 100 процентов, рада, что показала все мои навыки сегодня здесь, в Madison Square Garden. Рада, что так много китайских болельщиков пришло поболеть за меня сегодня», — сказал Жанг в октагон-интервью

Намаюнас победила Жанг раздельным решением на UFC 267 и защитила пояс соломенного веса.