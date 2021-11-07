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Вейли Жанг: «Я выложилась на все 100 процентов. Поздравляю соперницу»

08:07
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Претендент на пояс UFC в соломенном весе Вейли Жанг прокомментировала результат поединка с Роуз Намаюнас.

«Я выложилась на все 100 процентов, рада, что показала все мои навыки сегодня здесь, в Madison Square Garden. Рада, что так много китайских болельщиков пришло поболеть за меня сегодня», — сказал Жанг в октагон-интервью

Намаюнас победила Жанг раздельным решением на UFC 267 и защитила пояс соломенного веса.

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Никита Горшенин все материалы автора
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