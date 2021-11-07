Вейли Жанг: «Я выложилась на все 100 процентов. Поздравляю соперницу»
08:07
Претендент на пояс UFC в соломенном весе Вейли Жанг прокомментировала результат поединка с Роуз Намаюнас.
«Я выложилась на все 100 процентов, рада, что показала все мои навыки сегодня здесь, в Madison Square Garden. Рада, что так много китайских болельщиков пришло поболеть за меня сегодня», — сказал Жанг в октагон-интервью
Намаюнас победила Жанг раздельным решением на UFC 267 и защитила пояс соломенного веса.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю