Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился эмоциями после победы над Колби Ковингтоном.

«Было много трештока, всего плохого, но этот парень — жесткий сукин сын, — сказал Усман в октагон-интервью. — Он стойкий, как я не знаю кто б***. Несколько раз я безумно хотел финишировать его, но он терпел и возвращал бой туда, где я не хотел, чтобы он был. Он попал по мне несколько раз тяжелыми ударами, его тренеры проделали здесь работу. Техника ударов немного упала, но сила выросла. Он жесткий, супержесткий, я в определенный момент чуть не обезумел, пытаясь финишировать его, но потом вернул контроль. Я — лучший в мире прямо сейчас».

Усман победил Ковингтона единогласным решением в главном событии UFC 267 и провел 5-ю защиту титула.