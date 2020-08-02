UFC Fight Night 173: отмена боя из-за потери сознания, нокаут от Люке и другие результаты основного карда

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night. Вечер единоборств также известен под названиями UFC Fight Night 173 и UFC on ESPN+ 31. Состоялись бои основного карда, за исключением финального.

Американский легковес Бобби Грин (26-10-1) единогласным решением судей победил соотечественника Ландо Ваннату (11-5-2) — 30-27, 30-27, 30-26.

Бразилец Висенте Люке (20-7-1), выступающий в полусреднем весе, коленом нокаутировал американца Рэнди Брауна (12-4). Поединок завершился в конце второго раунда.

Бразильянка Дженнифер Майа (18-6-1) удушающим приемом победила шотландку Джоанн Кальдервуд (14-5). Встреча представителей наилегчайшего дивизиона завершилась на пятой минуте первого раунда.

Также не состоялся бой между средневесами Кевином Холлэндом и Тревином Джайлсом. Джайлс потерял сознание в коридоре перед выходом в октагон.