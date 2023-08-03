Шакур Стивенсон обратился к Ломаченко: «Йо, чемп, давай устроим бой высочайшего уровня мастерства»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) отреагировал на новость, что WBC планирует организовать между ним и экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-3) бой ?за вакантный титул в легком весе, так как чемпион Девин Хейни (30-0) решил подняться в другую весовую категорию.

«Йо, чемп. Давайте устроим бой высочайшего уровня мастерства, я хочу подарить настоящим фанатам бокса зрелищный вечер бокса на самом высоком уровне», — написал Стивенсон в Twitter.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).