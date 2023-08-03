Джо Роган боялся, что Хабиб сломает Майклу Джонсону руку

Комментатор UFC Джо Роган вспомнил поединок экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Майкла Джонсона (21-19) в 2016 году, когда Нурмагомедов выиграл сабмишном (кимурой) в третьем раунде.

«Я вспоминаю, как Хабиб дрался с Майклом Джонсоном, и я помню, как думал: «Просто, пожалуйста, постучи, пожалуйста, постучи, пожалуйста, постучи, просто, пожалуйста, постучи. Не заставляй меня видеть это, чувак. Не заставляй меня видеть это, постучи. Он тебя поймал. Пожалуйста, постучи, пожалуйста, постучи». Эта кимура могла сломать ему руку!», — сказал Роган на своем подкасте.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.?